Processo Stasi, l'imputato: "Tornò da casa di Paolo e mi disse che era successo un casino" (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI - Nell'aula "Metrangolo" del tribunale di Brindisi anche oggi, martedì 15 ottobre 2024, prosegue la "partita" sulla premeditazione nel caso dell'omicidio di Paolo Stasi. Davanti alla corte d'assise presieduta dal giudice Maurizio Saso (a latere: Adriano Zullo) il pm Giuseppe De Nozza e Brindisireport.it - Processo Stasi, l'imputato: "Tornò da casa di Paolo e mi disse che era successo un casino" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI - Nell'aula "Metrangolo" del tribunale di Brindisi anche oggi, martedì 15 ottobre 2024, prosegue la "partita" sulla premeditazione nel caso dell'omicidio di. Davanti alla corte d'assise presieduta dal giudice Maurizio Saso (a latere: Adriano Zullo) il pm Giuseppe De Nozza e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti, Meloni: "Vergognose parole Sea Watch su Guardie costiere" - Roma, 15 ott. (askanews) – “Considero vergognoso che Sea Watch definisca le Guardie costiere i veri trafficanti di uomini, volendo delegittimare quelle del nord Africa e magari anche quella italiana, ... (gazzettajonica.it)

Multiutility: torna la stasi con Funaro - "Aver creato la multiutility ha svincolato ALIA dall'essere una controllata del Comune di Firenze. È pubblica per il capitale (i soldi del suo bilancio), ma senza che nessun Consiglio comunale possa d ... (nove.firenze.it)

Germania, ex ufficiale della Stasi condannato per omicidio del 1974 - Roma, 15 ott. (askanews) – Dopo 50 anni un ex ufficiale della Stasi, la polizia segreta della Germania dell’Est, è stato condannato a 10 anni di prigione per aver ucciso un uomo polacco che tentava di ... (gazzettajonica.it)