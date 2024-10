Mediolanum Padel Cup: i top players e le leggende del pallone in campo a Pescara (Di martedì 15 ottobre 2024) Una città giovane, con un'innata vocazione alla modernità e una sorprendente capacità di rinnovarsi. Ancora una volta Pescara sale alla ribalta, stavolta per un evento sportivo molto speciale: il quinto appuntamento della Mediolanum Padel Cup, il prestigioso Open FITP firmato Banca Mediolanum Ilpescara.it - Mediolanum Padel Cup: i top players e le leggende del pallone in campo a Pescara Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una città giovane, con un'innata vocazione alla modernità e una sorprendente capacità di rinnovarsi. Ancora una voltasale alla ribalta, stavolta per un evento sportivo molto speciale: il quinto appuntamento dellaCup, il prestigioso Open FITP firmato Banca

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quinta tappa della Mediolanum Padel Cup 2024 a Pescara - MONTESIVANO - Dopo l'affollatissima tappa di Roma - con gli azzurri Giulio Graziotti, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena a festeggiare il titolo - si ... (calciomagazine.net)

Mediolanum Padel Cup: i top players e le leggende del pallone in campo a Pescara - Ecco l'Open FITP dal Prize Money di 15mila euro, tra i più alti in Italia, un evento aperto al pubblico che vedrà alternarsi in campo i migliori atleti del ranking italiano e non solo, tra cui Marco C ... (ilpescara.it)

Jazz ‘n Fall a Pescara: il programma dell’edizione 2024 - Cinque appuntamenti di altissimo profilo per l'edizione 2024 di Jazz’n Fall. Si parte il 1° novembre con “The Swingers Orchestra” ... (abruzzonews.eu)