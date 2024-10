Secoloditalia.it - Le 5 risoluzioni-stupidario delle sinistre divise: chiedono il cessate il fuoco e la pace nel mondo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Libro dei sogni e lodei buoni propositi: le opposizioni anche sulle comunicazioni del governo in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì non si smentiscono. Divisi, come vuole la tradizione del campo largo mai nato, presentano ben 5. E scontati nelle richieste. Che vanno dallanelalilin Medioriente: niente, purtroppo, di particolarmente originale visto che si tratta dei dossier più caldi dell’agenda internazionale. Le 5 mozioni-del centrosinistra diviso “Il governo italiano si impegni a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale”, si legge nella risoluzione dei 5Stelle a prima firma Francesco Silvestri. Obiettivo: un immediato ‘il’ permanente e duraturo, a garanzia dell’incolumità della popolazione civile.