La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024: Romulo E Pia Indagano Sull’Incidente Di Caccia! (Di martedì 15 ottobre 2024) La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024: Romulo e Pia, così come Alonso e Manuel, sospettano che l’incidente di Caccia non sia stato casuale. Intanto Curro e Feliciano continuano a lottare per la vita! La Promessa prosegue e, nella settimana dal 21 al 25 Ottobre 2024, al centro dell’attenzione rimane l’incidente di Caccia organizzato da Cruz e Lorenzo che ha portato al ferimento di Curro e Feliciano. Alonso e Manuel, pur non sospettando di Cruz, inizieranno a pensare che l’attentato sia stato intenzionale. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La Promessa: dove eravamo rimasti? Lorenzo dice a Pelayo che deve licenziare Jeronimo dopo quello che è successo con l’orologio. Pelayo cerca di gestire al meglio la questione senza danneggiare il traffico d’armi. Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024: Romulo E Pia Indagano Sull’Incidente Di Caccia! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladal 21 al 25e Pia, così come Alonso e Manuel, sospettano che l’incidente dinon sia stato casuale. Intanto Curro e Feliciano continuano a lottare per la vita! Laprosegue e, nella settimana dal 21 al 25, al centro dell’attenzione rimane l’incidente diorganizzato da Cruz e Lorenzo che ha portato al ferimento di Curro e Feliciano. Alonso e Manuel, pur non sospettando di Cruz, inizieranno a pensare che l’attentato sia stato intenzionale. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Lorenzo dice a Pelayo che deve licenziare Jeronimo dopo quello che è successo con l’orologio. Pelayo cerca di gestire al meglio la questione senza danneggiare il traffico d’armi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 15 Ottobre - IT su Google News. La donna non riesce a separarsi dal corpo del figlio e, presa dalla disperazione, si rifiuta di accettare la sua morte. La situazione è così grave che Petra sembra stia perdendo la ragione, incapace di affrontare la perdita. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. (Zon.it)

La Promessa - anticipazioni dal 14 al 20 ottobre 2024 : la morte di Feliciano - Romulo non desidera che Feliciano venga a conoscenza delle sue reali condizioni, ma il ragazzo ha sentito le parole del medico. Catalina chiede a Pelayo di sposarlo. Scoperta che la fa andare su tutte le furie. Jana si sente in colpa per aver trascurato Feliciano per occuparsi di Curro. Una scomparsa che manda in tilt la governante, che non si vuole staccare dal corpo senza vita del figlio. (Davidemaggio.it)

La Promessa - anticipazioni 15 ottobre : Petra sconvolta per la morte di Feliciano - Pia chiede aiuto a Cruz - Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani intorno alle 19:40 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel preserale su Rete 4. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo ... (Movieplayer.it)