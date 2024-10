Inter-news.it - Inchiesta ultras, dopo Inzaghi e Zanetti sarà ascoltato Calhanoglu! Il motivo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Proseguono le indagini della Procura di Milano nell’ambito dell’sulle tifoserie organizzate di Inter e Milan. Così come sottolineato da Sky Sport, nelle prossime ore,Hakan, convocato per fornire la sua testimonianza come persona informata sui fatti. NUOVO INCONTRO – Hakanprestodalla Procura di Milano,gli impegni con la Turchia. Il centrocampista dell’Inter non è indagato, sia chiaro, ma i magistrati intendono approfondire i rapporti tra alcuni giocatori e membri della curva interista. L’indagine ha preso una piega più ampia quando gli atti sono stati trasferiti a Roma, nella Commissione parlamentare antimafia, sollevando così ulteriori interrogativi sui legami tra il mondo delle tifoserie e figure vicine ai club.