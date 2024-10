Incendio riserva dannunziana, le associazioni si oppongono all'archiviazione chiesta per la posizione del sindaco (Di martedì 15 ottobre 2024) Conalpa, Gufi e Italia Nostra hanno depositato la loro opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura sul ruolo che il Comune e dunque il sindaco avrebbero avuto nel devastane Incendio della riserva dannunziana del primo agosto 2021. Nei tempi previsti dalla legge Ilpescara.it - Incendio riserva dannunziana, le associazioni si oppongono all'archiviazione chiesta per la posizione del sindaco Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Conalpa, Gufi e Italia Nostra hanno depositato la loro opalla ridiavanzata dalla procura sul ruolo che il Comune e dunque ilavrebbero avuto nel devastanedelladel primo agosto 2021. Nei tempi previsti dalla legge

