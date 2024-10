Sport.quotidiano.net - Il Ravenna si rilancia. Stesa l’Imolese nel derby: "Siamo migliorati in difesa»

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un grande sospiro di sollievo per ile per lo stesso Antonioli: la vittoria per 1-0 di Imola consente ai giallorossi di ripartire dopo la grande delusione col Sasso Marconi e delle sconfitte di inizio campionato. Una vittoria davvero a rischio, visto che per oltre mezz’ora i giallorossi giocano in 10 per il rosso a Nappello. Ma alla fine i tre punti consentono di sognare il possibile riavvicinamento alla vetta anche se il Tau sembra davvero volare, con sei vittorie in altrettante partite e il miglior attacco del girone D con 16 gol.che ha la metà dei punti dei toscani, 18 contro 9 ma tutte le altre sono decisamente più a portata di mano, a partire dal Forlì, secondo ma con 4 punti in più dei giallorossi. La– o forse la fase difensiva – che aveva sempre subito gol ad eccezione della gara con la Sammaurese, era un po’ nell’occhio del ciclone.