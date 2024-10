Lettera43.it - Il Manchester United licenzia Alex Ferguson dopo quasi 40 anni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sirnon sarà più ambasciatore globale del. Lo ha annunciato Ineos, proprietario di una quota di minoranza del club, parlando di un taglio dei costi al fine di investire ancor di più nella crescita della squadra. Lo storico tecnico dei Red Devils, sulla panchina di Old Trafford per 26, aveva concluso la carriera da allenatore nel 2013, scegliendo tuttavia di restare nel club che gli aveva dato tutto per un ruolo dirigenziale con un contratto da 2,16 milioni di sterline l’anno, circa 2,6 milioni di euro. Già informato dal numero uno di Ineos Jim Ratcliffe, rimarrà come direttore non esecutivo «e sarà ben accolto a Old Trafford ogni volta che vorrà». L’addio diè solo l’ultimo tentativo di Ineos di abbattere i costi. Come riporta il Sun, sarebbero in arrivo ulteriori 250menti al pari di altri tagli come le auto private.