Grande Fratello Alfonso Signorini parla di alcuni famosi concorrenti irriconoscenti | i nomi

In un'intervista con Myrta Merlino, Alfonso Signorini ha rivelato il suo disappunto nei confronti di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello che, una volta usciti dal programma, sembrano non voler più essere associati al reality. Signorini ha fatto nomi importanti, come Luca Argentero, Laura Torrisi, Filippo Bisciglia e Ilenia Pastorelli, sottolineando la loro mancanza di riconoscenza verso il programma che ha dato loro notorietà. Signorini ha notato un cambiamento nel mondo dello spettacolo: oggi i protagonisti sono rapper e influencer, mentre ieri erano calciatori e veline. Grande Fratello: la rivelazione di Alfonso Signorini sui concorrenti ingrati Alfonso Signorini ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto esplosive in un'intervista con Myrta Merlino, lamentandosi dell'atteggiamento di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello.

