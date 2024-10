Superguidatv.it - GialappaShow riparte da Laura Pausini: sarà la co-conduttrice della prima puntata della nuova stagione su Tv8

(Di martedì 15 ottobre 2024)e lainsieme per laedizione in partenza ad ottobre in chiaro su Tv8. L’annuncio a sorpresa sui social!torna ad ottobre consu Tv8 Dal 21 ottobre alle ore 21.30 al via ladel, il programma condotto dal Mago Forest con la mitica Gialappa’s Band (voci di Marco Santin e Giorgio Gherarducci) in partenza in chiaro su Tv8, ma in simulcast su Sky e in streaming su Now. Per laciuna grandissima sorpresa: visto che co-. L’annuncio è arrivato in queste ore sui social del programma estessa cantante con un clip divertentissimo dove si vede la cantante con tanto di tuta da astronauta. La presenzaè stata svelata nel promo: Mago Forest è sulla luna con tutto il cast di comici e personaggi