Ilfattoquotidiano.it - Foggia, 39 arresti nel clan Li Bergolis: “Era mafia degli affari, referente dei narcos albanesi e delle ‘ndrine. La più allarmante cosca pugliese”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Erano partiti dalla montagna, con violenza e caratteristiche dimilitare, fino ad arrivare sulle coste del Gargano evolvendosi in, capace di infiltrarsi nel tessuto imprenditoriale con riverberi anche in campo politico-amministrativo. Erano insomma diventati “la piùcriminalità organizzata del territorio”. E a poco è servito negli anni arrestarli e tenerli in carcere in regime di alta sicurezza, visto che da lì continuavano a comandare e a dettare gli ordini all’esterno affinché i business continuassero a generare soldi su soldi partendo dal narcotraffico con ifino ad attività ‘pulite’ nelle quali riciclavano i guadagni.