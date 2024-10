Quifinanza.it - Flat tax fino a 100mila euro in bilico in manovra, Salvini spinge per inserirla

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lafinanziaria sarà discussa nel Consiglio dei ministri del 15 ottobre e al suo interno potrebbe esserci anche una modifica alla cosiddettatax al 15% per i lavoratori autonomi. Il regime forfettario ha limiti molto stringenti, in particolare di fatturato, che ne riducono in parte il numero di adesioni. La Lega e il suo segretario Matteovorrebbero aumentare il tetto massimo del forfettario, facendolo passare da 85mila. Una norma che è già stata approvata per il 2024 ma che il Governo non ha previsto di rendere strutturale. Il Carroccio sta tentando di inserirne il finanziamento in, almeno per un rinnovo annuale, ma il costo si aggira tra i 500 milioni e 1 miliardo di, fondi che l’esecutivo dovrebbe ricavare da tagli o nuove tasse.