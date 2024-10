Cina, evitare ulteriore escalation nella penisola coreana (Di martedì 15 ottobre 2024) La Cina ha messo in guardia da "un'ulteriore esclation" nella penisola coreana dopo che il Nord ha distrutto oggi una parte delle strade di collegamento con il Sud. "Le tensioni nella penisola non sono utili agli interessi comuni di tutte le parti e la priorità è quella di evitare un'ulteriore esclalation del confronto", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning. Quotidiano.net - Cina, evitare ulteriore escalation nella penisola coreana Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Laha messo in guardia da "un'esclation"dopo che il Nord ha distrutto oggi una parte delle strade di collegamento con il Sud. "Le tensioninon sono utili agli interessi comuni di tutte le parti e la priorità è quella diun'esclalation del confronto", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning.

