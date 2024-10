Bonus maturità 100 e lode di 115 euro, ecco le risorse assegnate: alla Campania più del triplo dei fondi della Lombardia. DECRETO (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono state assegnate agli Uffici scolastici regionali le risorse destinate al Bonus maturità 100 e lode. Lo comunica il Ministero dell'istruzione e del merito con i decreti del 3 ottobre: uno è relativo alla Provincia autonoma di Bolzano, l'altro comprende tutte le regioni. L'articolo Bonus maturità 100 e lode di 115 euro, ecco le risorse assegnate: alla Campania più del triplo dei fondi della Lombardia. DECRETO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono stateagli Uffici scolastici regionali ledestinate al100 e. Lo comunica il Ministero dell'istruzione e del merito con i decreti del 3 ottobre: uno è relativoProvincia autonoma di Bolzano, l'altro comprende tutte le regioni. L'articolo100 edi 115lepiù deldei

Bonus maturità da 615 euro - il premio agli studenti da 100 e lode - 414, mentre nel 2024 sono stati 714 in meno, ovvero 12. Gli alunni che all’ultima tornata di esami di Stato hanno ottenuto il 100 e lode, il massimo voto che la commissione esaminatrice può dare allo studente in base all’esame fatto e al percorso scolastico, possono infatti sfregarsi le mani perché presto potranno contare su un premio in arrivo dal governo. (Quifinanza.it)