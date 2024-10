Sport.quotidiano.net - Basket serie B - Il coach dopo il blitz a Livorno. OraSì, è arrivata la gara perfetta. Gabrielli: "Stimolati dai loro tifosi»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Capolavoro gialsso. L’ha compiuto ala sua prima grande impresa in B Nazionale, vincendo una partita che neanche il più ottimista deiavrebbe pronosticato a suo favore. Merito del solito gioco corale e di un Gay da 23 punti che quando ha sentito ‘l’odore del sangue’ si è esaltato davanti ad un pubblico che non lo ha certo accompagnato con frasi oxfordiane: il classico scenario che spesso lo porta a segnare un ventello. Nei giorni scorsi eravamo stati buoni profeti nell’individuarlo come match winner, ma se la guardia è stato il grimaldello da fuori e Crespi il totem dominante sotto canestro, tutto il gruppo ha girato a meraviglia, comandando sempre i giochi. "Sono contento per i ragazzi – spiegaAndrea–.