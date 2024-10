61 anni e super chic, così l'attrice ha riletto la gonna in denim in chiave bon ton (Di martedì 15 ottobre 2024) Per partecipare all’Hamptons Film Festival in compagnia del suo chihuahua Pilaf, Demi Moore ha scelto un look raffinato sui toni del grigio e del nero. L’attrice ha indossato un completo della collezione resort 2025 di Self-Portrait, caratterizzato da giacca monopetto bouclé e gonna midi svasata in denim scuro. Per completare la mise, l’ex moglie di Bruce Willis ha scelto un paio di décolleté con cinturino alla caviglia e gioielli di Shay Jewelry. La gonna di jeans, specie se scura e dal taglio bon ton, si presta anche alle occasioni più formali. Come insegna Demi Moore. GUARDA LE FOTO Demi Moore: ieri e oggi, evoluzione di stile Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Demi Moore e l’outfit che ci fa rivalutare la gonna di jeans Amica. Amica.it - 61 anni e super chic, così l'attrice ha riletto la gonna in denim in chiave bon ton Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per partecipare all’Hamptons Film Festival in compagnia del suo chihuahua Pilaf, Demi Moore ha scelto un look raffinato sui toni del grigio e del nero. L’ha indossato un completo della collezione resort 2025 di Self-Portrait, caratterizzato da giacca monopetto bouclé emidi svasata inscuro. Per completare la mise, l’ex moglie di Bruce Willis ha scelto un paio di décolleté con cinturino alla caviglia e gioielli di Shay Jewelry. Ladi jeans, specie se scura e dal taglio bon ton, si presta anche alle occasioni più formali. Come insegna Demi Moore. GUARDA LE FOTO Demi Moore: ieri e oggi, evoluzione di stile Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Demi Moore e l’outfit che ci fa rivalutare ladi jeans Amica.

Veneto : calo delle superfici dedicate al kiwi e danni in agricoltura nel 2023 - La scarsa prevedibilità della sopravvivenza delle piante ha ulteriormente alimentato il timore di ulteriori perdite. Le rese sono calate drasticamente, e molte aziende agricole si trovano a fronteggiare costi insostenibili per mantenere in vita gli impianti. Questi fenomeni climatici, come le gelate tardive, hanno un impatto devastante sulla produzione. (Gaeta.it)

Alice Arzuffi è super sull’Altopiano di Asiago. Di nuovo un bronzo agli Europei dopo 7 anni : "Sono felice di riavere questa medaglia" - Dopo una lunga corsa insieme a Silvia (Persico), ci siamo arrese alla forza imposta dall’atleta della Svizzera"Danilo Viganò . "Sono davvero felice, soprattutto dopo le ultime settimane che mi hanno colpito mentalmente - ha detto Alice che corre per la formazione tedesca Ceratizit WNT Pro Cycling -. (Sport.quotidiano.net)