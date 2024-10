William temeva Harry fosse “accecato da lussuria” con Meghan (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il principe Harry e Meghan Markle sono sposati da più di sei anni. Il loro matrimonio in grande stile nel maggio 2018 è stato spettacolare, ma non ci è voluto molto prima che le cose iniziassero a scricchiolare. La coppia ha lasciato la vita reale due anni dopo e quello che una volta era un ottimo rapporto con la famiglia britannica, compresi il principe William e Kate Middleton, oggi non c’è più. Il principe Harry e Meghan Markle si sono sposati solo due anni dopo il loro primo appuntamento al buio a Londra. La coppia si è subito innamorata e non molto tempo dopo Meghan Markle ha deciso di trasferirsi nel Regno Unito per stare con il suo fidanzato. Tuttavia, l’apparente amore traboccante del principe Harry per Meghan non è stato accolto positivamente solo dai membri della sua famiglia. It.newsner.com - William temeva Harry fosse “accecato da lussuria” con Meghan Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il principeMarkle sono sposati da più di sei anni. Il loro matrimonio in grande stile nel maggio 2018 è stato spettacolare, ma non ci è voluto molto prima che le cose iniziassero a scricchiolare. La coppia ha lasciato la vita reale due anni dopo e quello che una volta era un ottimo rapporto con la famiglia britannica, compresi il principee Kate Middleton, oggi non c’è più. Il principeMarkle si sono sposati solo due anni dopo il loro primo appuntamento al buio a Londra. La coppia si è subito innamorata e non molto tempo dopoMarkle ha deciso di trasferirsi nel Regno Unito per stare con il suo fidanzato. Tuttavia, l’apparente amore traboccante del principepernon è stato accolto positivamente solo dai membri della sua famiglia.

