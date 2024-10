Taiwan, 125 aerei militari e 17 navi da guerra cinesi intorno all'isola, presidente Lai: “Difenderemo la nostra libertà” - VIDEO (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Cina ha mobilitato aerei militari e navi da guerra davanti le coste di Taiwan. Le operazioni, denominate Joint Sword-2024B, si svolgono nelle “aree a nord, a sud e ad est dell'isola", ha spiegato il capitano cinese Li Xi, portavoce del Comando Orientale dell'esercito. aerei da combattimento e bom Ilgiornaleditalia.it - Taiwan, 125 aerei militari e 17 navi da guerra cinesi intorno all'isola, presidente Lai: “Difenderemo la nostra libertà” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Cina ha mobilitatodadavanti le coste di. Le operazioni, denominate Joint Sword-2024B, si svolgono nelle “aree a nord, a sud e ad est dell'", ha spiegato il capitano cinese Li Xi, portavoce del Comando Orientale dell'esercito.da combattimento e bom

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Taiwan - 125 aerei cinesi rilevati dopo avvio delle manovre - E' quanto ha riferito in conferenza stampa Hsieh Jih-sheng, un tenente generale dell'intelligence del ministero della Difesa nel resoconto dei media locali, descrivendo il numero di aerei tracciato "di gran lunga come il più alto registrato in un singolo giorno". . Taiwan ha rilevato 125 aerei cinesi intorno all'isola dopo l'avvio delle esercitazioni militari odierne di Pechino. (Quotidiano.net)

Taiwan : Taipei - 125 aerei Cina in esercitazioni intorno isola - mai così tanti - (LaPresse/AP) – Il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che la Cina ha dispiegato 125 aerei militari in esercitazioni intorno a Taiwan in un solo giorno. Si tratta di un record. . Oggi la Cina ha lanciato esercitazioni militari su larga scala per mettere in guardia dall’indipendenza di Taiwan. (Lapresse.it)

Taiwan circondata da navi e aerei cinesi : cresce la tensione e la preoccupazione Usa - Il ministero della difesa di Taiwan ha sostenuto che 25 aerei cinesi e sette navi della marina sono stati rilevati intorno all'isola e che di conseguenza Taipei ha inviato "forze appropriate in risposta" che "risponderanno alle situazioni nemiche in conformità con le regole di ingaggio". . preoccupazione. (Ildifforme.it)