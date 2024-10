Lanotiziagiornale.it - Sulla Libia l’ipocrisia dell’Ue non cambia: a Sabrata la nuova scuola per guardie di frontiera

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Europa inaugura un nuovo capitolo nella sua saga di complicità con la, questa volta sotto forma di un centro di formazione perdi. Un gioiellino da esibire come trofeo della “cooperazione” italo-libica, frutto avvelenato del programma europeo Sibmmil. Il progetto fa parte del programma europeo “Sibmmil” (Support for Integrated Border and Migration Management in Libya), ed è stato annunciato dall’ambasciatorein, Nicola Orlando. Solo che mentre l’ambasciatore cinguetta festoso su X della partnership con la“nel rispetto dei diritti umani”, la realtà sul terreno racconta una storia ben diversa. Il progetto Sibmmil, con i suoi 60 milioni di euro stanziati dal 2017, non è altro che l’ennesimo tentativo di esternalizzare le frontiere europee, scaricandoil contenimento dei flussi migratori.