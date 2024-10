Zon.it - Salerno, finalmente riapre al pubblico il Castello di Arechi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La Provincia di, con disposizione n. 103890 dell’11 ottobre 2024 del settore Reti e Sistemi Cultuali,alildia partire da domani 15 ottobre 2024 con orario di apertura 9,00/17,00 da martedì a sabato e 9,00/15,00 la domenica. “Ridiamo alla città ildi– dichiara il consigliere provinciale delegato alla cultura Francesco Morra – dopo la chiusura decisa lo scorso agosto a seguito dell’incendio che ha interessato il monte Bonadies, visto che non sussistevano le dovute condizioni di sicurezza sia per i visitatori che per il personale. Ora riusciamoad aprire alavendo eliminato i fattori di estremo pericolo. La Provincia diinfatti ha realizzato un intervento di rimonda del verde nel sentiero di accesso aldal parcheggio inferiore al belvedere superiore.