Rubava il carburante dai veicoli in sosta: è bresciano il "vampiro" che bucava i serbatoi (Di lunedì 14 ottobre 2024) È bresciano il "vampiro del carburante" che la scorsa estate aveva colpito sul lago d'Iseo, in particolare a Sarnico: ha 40 anni, pregiudicato, e vive a Palazzolo sull'Oglio. A poche settimane dai furti di carburante dalle auto in sosta è stato beccato dai carabinieri di Sarnico e denunciato per Bresciatoday.it - Rubava il carburante dai veicoli in sosta: è bresciano il "vampiro" che bucava i serbatoi Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Èil "del" che la scorsa estate aveva colpito sul lago d'Iseo, in particolare a Sarnico: ha 40 anni, pregiudicato, e vive a Palazzolo sull'Oglio. A poche settimane dai furti didalle auto inè stato beccato dai carabinieri di Sarnico e denunciato per

Rubava benzina dalle auto in sosta forando il serbatoio : denunciato “vampiro” del carburante - Sarnico. Le indagini hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire due episodi accaduti la notte del 20 agosto scorso a Sarnico e di deferire in stato di libertà un giovane cittadino italiano, pregiudicato, residente a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. Il “vampiro” non si curava nemmeno di richiudere le falle create nei serbatoi ed in un’occasione si è reso necessario ... (Bergamonews.it)