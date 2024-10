Regionali, riformisti per de Pascale. Calenda (Azione): “Coalizione forte” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 - Presentata la lista dei riformisti a sostegno di Michele de Pascale, candidato Pd alle Regionali del 17 e del 18 novembre. E c’è anche il simbolo: una grande scritta ‘Emilia-Romagna Futura’ (con il ‘tu’ evidenziato in giallo), con il sottotitolo ‘riformisti per de Pascale presidente’, si staglia su uno sfondo blu insieme con i loghi dei partiti coinvolti, da Azione a +Europa, fino al Partito repubblicano italiano e al Partito socialista italiano. Al circolo Costarena di via Azzo Gardino, in una sala gremita, i segretari delle forze politiche hanno incontrato il sindaco di Ravenna de Pascale per presentare il simbolo e ribadire un’unità che si rafforza a livello regionale, più che nazionale. Ilrestodelcarlino.it - Regionali, riformisti per de Pascale. Calenda (Azione): “Coalizione forte” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 - Presentata la lista deia sostegno di Michele de, candidato Pd alledel 17 e del 18 novembre. E c’è anche il simbolo: una grande scritta ‘Emilia-Romagna Futura’ (con il ‘tu’ evidenziato in giallo), con il sottotitolo ‘per depresidente’, si staglia su uno sfondo blu insieme con i loghi dei partiti coinvolti, daa +Europa, fino al Partito repubblicano italiano e al Partito socialista italiano. Al circolo Costarena di via Azzo Gardino, in una sala gremita, i segretari delle forze politiche hanno incontrato il sindaco di Ravenna deper presentare il simbolo e ribadire un’unità che si rafforza a livello regionale, più che nazionale.

