Thesocialpost.it - Questa sera l’incontro tra Italia e Israele a Udine: massima allerta per le manifestazioni pro Palestina

(Di lunedì 14 ottobre 2024)per la partita di Nations League tra, in programmaallo stadio Friuli. Il comitato locale per laha organizzato un corteo in contemporanea con. La manifestazione partirà alle 17 da piazza della Repubblica e si concluderà alle 19:30 in piazza XX settembre.Leggi anche: Jannik Sinner si confessa: “Ho perso il sorriso. Problemi nella mia testa” Il comunicato del comitato ProPal Il comitato ha lanciato un messaggio chiaro: “È in corso un genocidio. Non sarà una partita a farcelo dimenticare”. Nella locandina si legge inoltre: “Ottantanove realtà per un unico obiettivo: boicottare”. I manifestanti denunciano la situazione in, parlando di migliaia di vittime e una catastrofe umanitaria. “Da undici mesi, almeno 40mila persone palestinesi sono state uccise.