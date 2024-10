Quali sono i paesi più pericolosi al mondo secondo l’esperto di viaggi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quali sono i paesi potenzialmente più pericolosi al mondo? Il travel influencer Luca Pferdmenges ha provato a stilare una lista in base ai suoi viaggi: ecco il risultato. Fanpage.it - Quali sono i paesi più pericolosi al mondo secondo l’esperto di viaggi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)potenzialmente piùal? Il travel influencer Luca Pferdmenges ha provato a stilare una lista in base ai suoi: ecco il risultato.

Daron Acemoglu - Simon Johnson e James A. Robinson sono stati premiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi. - Tutti e tre insegnano presso università negli Stati Uniti. Milano, 14 ott. Robinson, britannico. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Nobel Economia 2024 agli studi su disuguaglianza di prosperità tra Paesi sembra essere il primo su iO Donna. Leggi anche › La premio Nobel Han Kang: «Racconto l’incontro fra ... (Iodonna.it)

La pena di morte è in vigore ancora in 55 Paesi - nel 2023 ci sono state 1153 esecuzioni nel mondo. Amnesty International chiede a Kenya - Zimbabwe e Gambia - che sono sul punto di abolire la pena capitale - di agire subito - Secondo gli ultimi dati di Amnesty International, aggiornati al giugno 2024, 113 stati hanno abolito la pena di morte per ogni reato, otto stati l’hanno abolita salvo che per reati eccezionali, 23 sono abolizionisti de facto poiché non vi si registrano esecuzioni da almeno dieci anni. . Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia, ha spiegato: “Questo aumento spaventoso nel ’23 che ... (Iodonna.it)

Migranti - schiaffo dei giudici Ue ai Paesi membri. Le donne afghane sono perseguitate - il diritto d’asilo è automatico - In una sentenza che potrebbe ridisegnare il panorama del diritto d’asilo in Europa, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso il 4 ottobre 2024 una decisione cruciale riguardante lo status di rifugiate delle donne afgane. La vicenda ha le sue radici nel rifiuto delle autorità austriache di riconoscere la gravità della situazione delle donne in Afghanistan dopo il ritorno al potere dei ... (Lanotiziagiornale.it)