Nuovo attacco del movimento No Tav a San Giuliano di Susa, la risposta con idranti e lacrimogeni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella serata di ieri, domenica 13 ottobre 2024, un folto gruppo di attivisti No Tav ha attaccato l'area destinata al cantiere della nuova stazione internazionale di Susa in frazione San Giuliano, sulla statale 25, dove sono in corso le procedure di esproprio dei terreni. I manifestanti hanno

Tensioni in Val di Susa - sgomberato il presidio No Tav di San Giuliano : usati anche gas lacrimogeni – Video - Le forze dell’ordine hanno sgomberato il presidio No Tav di San Giuliano allestito sui terreni che dovranno essere espropriati proprio per realizzare la stazione internazionale della linea ad alta velocità Torino-Lione. Solo dopo circa tre ore, quando le forze dell’ordine sono riuscite a entrare nei terreni e il presidio è stato sgomberato, è tornata la calma. (Ilfattoquotidiano.it)