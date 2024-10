Monreale accoglie il nuovo parroco di San Francesco Don Andrea Palmeri (Di lunedì 14 ottobre 2024) Don Andrea Palmeri è il nuovo parroco della chiesa di San Francesco a Monreale. La cerimonia di insediamento e il suo impegno nella comunità (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Monreale accoglie il nuovo parroco di San Francesco Don Andrea Palmeri Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Donè ildella chiesa di San. La cerimonia di insediamento e il suo impegno nella comunità (live.it)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monreale - 35 anni dopo il Comune bandisce un concorso per assumere nuovo personale - Dopo oltre 35 anni viene indetto un concorso pubblico al Comune di Monreale per reperire risorse umane a tempo indeterminato. Una procedura voluta fortemente dalla giunta Arcidiacono che oggi si avvia a compimento dando nuova linfa alla pianta organica che recentemente si era ridimensionata per... (Palermotoday.it)

Monreale - a nuovo il palazzo comunale : il progetto di restyling sarà finanziato dal Pnrr - Sono stati effettuati i saggi strutturali per dare il via ai lavori per il riuso e la rifunzionalizzazione eco-sostenibile del palazzo di città a Monreale. Il progetto è stato redatto dall’architetto Pietro Albanese con la collaborazione dell’ingegnere Giulia Mazzarella e l’architetto Finella... (Palermotoday.it)

Omaggio a Franco Franchi a Monreale : il figlio del celebre attore presenta il nuovo libro "Ali D'Angelo" - Nel giorno del 96esimo compleanno di Franco Franchi, il 18 settembre, alle ore 17, nella biblioteca comunale Santa Caterina di Monreale, sarà presentato “Ali D’Angelo”, il nuovo libro di Massimo Benenato, figlio del celebre attore (Spazio Cultura Edizioni). Presenti l’autore, il sindaco... (Palermotoday.it)