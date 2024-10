News.robadadonne.it - “Mindset ed equilibrio” le chiavi del benessere lavorativo secondo Eleonora Rocca

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In attesa di vederla sul palco dell’edizione 2024 di WomenX Impact Summit, l’evento internazionale dedicato all’empowerment, alla leadership e all’imprenditoria femminile, in programma al Talent Garden Calabiana di Milano dal 21 al 23 novembre, la fondatrice di WXIha parlato con noi dei temi principali di quello che sarà il suo speech di apertura della tre giorni di incontri, panel e workshop, incentrato principalmente sull’trae carriera. Vi raccomandiamo WomenX Impact 2024, innovazione, leadership e carriera per le donne del futuro L'evento tornerà a novembre, a Milano, in una tre giorni fisica e online all'insegna di innovazione, carriera e leadership femminile.