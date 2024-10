Libano, drone di Hezbollah su base israeliana di Binyaminia: 4 soldati morti. L’Idf bombarda ospedale a Gaza: “Almeno 4 vittime e 70 feriti” (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'articolo Libano, drone di Hezbollah su base israeliana di Binyaminia: 4 soldati morti. L’Idf bombarda ospedale a Gaza: “Almeno 4 vittime e 70 feriti” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Libano, drone di Hezbollah su base israeliana di Binyaminia: 4 soldati morti. L’Idf bombarda ospedale a Gaza: “Almeno 4 vittime e 70 feriti” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'articolodisudi: 4: “e 70” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele Libano news live - raid israeliano contro un ospedale a Gaza : “Distrutto comando di Hamas”. Drone Hezbollah buca le difese : 4 soldati morti - E ha aggiunto "il contingente italiano sta bene, è motivato. Ieri duro colpo ai sistemi difensivi di Tel Aviv: un drone lanciato da Hezbollah ha bucato le difese ed è piombato in una base a Binyamina, città a circa 33 chilometri a sud di Haifa. Resta in bilico la situazione delle forze Unifil, colpite nei giorni scorsi dall'Idf e minacciate dal premier Benjamin Netanyahu che vorrebbe il loro ... (Quotidiano.net)

Libano - nel mirino drone Idf anche bunker soldati italiani - Lo riferiscono all'ANSA fonti dell'intelligence militare libanese, secondo cui Israele ha aperto il fuoco contro la base UNP 1-31 sulla collina di Labbune, nell'area di responsabilità del contingente italiano. Secondo le fonti locali, dopo che un drone israeliano ha ripetutamente sorvolato la base, i colpi israeliani hanno preso di mira l'ingresso del bunker dove sono rifugiati i soldati italiani. (Quotidiano.net)

Mo : media - ‘due persone uccise in presunto attacco con drone israeliano in Libano’ - Beirut, 5 ago. . (Adnkronos) – Due persone sono state uccise in un presunto attacco con drone israeliano a Mays al-Jabal, nel Libano meridionale. Lo riferiscono i media libanesi. L'articolo Mo: media, ‘due persone uccise in presunto attacco con drone israeliano in Libano’ sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)