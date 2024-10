L’annuncio che scuote la Juventus: “Vlahovic come Chiesa” | ESCLUSIVO (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le ultime sul tema rinnovo con la Juve di Dusan Vlahovic. Pressing di Giuntoli per un accordo con spalmatura del ricco stipendio A meno di clamorose sorprese Vlahovic guiderà l’attacco della Juventus nel big match contro la Lazio di sabato sera. Il serbo sarà chiamato a riscattare il grave errore contro il Cagliari prima della sosta, per molti tifosi costato alla fine il pareggio alla squadra di Thiago Motta. Dusan Vlahovic (LaPresse) – calciomercato.itIl serbo è sempre nel mirino di buona parte del cosiddetto ‘popolo bianconero’, oltre che della critica nonostante comunque un ottimo avvio di stagione con 7 gol realizzati nelle prime 9 partite. I più belli e importanti, senza dubbio, quelli a Lipsia in Champions League. Forte argomento di discussione resta il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. Calciomercato.it - L’annuncio che scuote la Juventus: “Vlahovic come Chiesa” | ESCLUSIVO Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le ultime sul tema rinnovo con la Juve di Dusan. Pressing di Giuntoli per un accordo con spalmatura del ricco stipendio A meno di clamorose sorpreseguiderà l’attacco dellanel big match contro la Lazio di sabato sera. Il serbo sarà chiamato a riscattare il grave errore contro il Cagliari prima della sosta, per molti tifosi costato alla fine il pareggio alla squadra di Thiago Motta. Dusan(LaPresse) – calciomercato.itIl serbo è sempre nel mirino di buona parte del cosiddetto ‘popolo bianconero’, oltre che della critica nonostante comunque un ottimo avvio di stagione con 7 gol realizzati nelle prime 9 partite. I più belli e importanti, senza dubbio, quelli a Lipsia in Champions League. Forte argomento di discussione resta il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.

