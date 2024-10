Kevin Garnett, omaggio a Maradona sul rooftop di New York (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un tributo inaspettato alla leggenda del Napoli Notizie calcio Napoli. Un tributo che arriva da oltreoceano e che ha colpito al cuore i tifosi partenopei. Kevin Garnett, leggenda della NBA, ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona facendosi fotografare su una terrazza panoramica di un grattacielo mentre indossa la felpa azzurra con il numero 10, simbolo immortale del Pibe de Oro. L’ex campione NBA, che ha vestito le maglie di Boston Celtics, Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves, si è ritirato nel 2016 con un palmarès ricco di successi, tra cui un titolo NBA e una medaglia d’oro olimpica a Sydney 2000. Garnett ha condiviso lo scatto sui suoi profili social, un gesto che ha sorpreso piacevolmente non solo i fan del basket americano, ma anche quelli del Napoli. La foto è diventata rapidamente virale, condivisa e commentata sia dai tifosi della NBA che dagli amanti del calcio. Napolipiu.com - Kevin Garnett, omaggio a Maradona sul rooftop di New York Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un tributo inaspettato alla leggenda del Napoli Notizie calcio Napoli. Un tributo che arriva da oltreoceano e che ha colpito al cuore i tifosi partenopei., leggenda della NBA, ha voluto renderea Diego Armandofacendosi fotografare su una terrazza panoramica di un grattacielo mentre indossa la felpa azzurra con il numero 10, simbolo immortale del Pibe de Oro. L’ex campione NBA, che ha vestito le maglie di Boston Celtics, Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves, si è ritirato nel 2016 con un palmarès ricco di successi, tra cui un titolo NBA e una medaglia d’oro olimpica a Sydney 2000.ha condiviso lo scatto sui suoi profili social, un gesto che ha sorpreso piacevolmente non solo i fan del basket americano, ma anche quelli del Napoli. La foto è diventata rapidamente virale, condivisa e commentata sia dai tifosi della NBA che dagli amanti del calcio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La leggenda del basket omaggia Maradona sui social: ecco la foto - Diego Armando Maradona è sempre stato un’icona per chiunque sia per gli amanti del calcio che per tutti gli appassionati di sport. Nella giornata di oggi un’altra leggenda dello sport, ... (ilnapolionline.com)

El inesperado homenaje de Kevin Garnett a Maradona - El tributo que no esperas. Es el que Kevin Garnett, ex estrella del baloncesto de la NBA, quiso hacer a Diego Armando Maradona, fotografiándose en la terraza de un rascacielos mientras lleva ... (ilmattino.it)

Napoli, la leggenda della Nba Kevin Garnett omaggia Maradona: foto sul rooftop con la felpa di Diego - Il tributo che non ti aspetti. È quello che Kevin Garnett, ex stella del basket Nba, ha voluto fare a Diego Armando Maradona, facendosi fotografare sulla terrazza di un grattacielo ... (ilmattino.it)