Anteprima24.it - Karting, il pilota napoletano Giuseppe Palomba campione del mondo della categoria Kz

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti(Sodikart – Sodikart – TM Kart) vince il campionato delFIAKZ 2024. Ildi Ercolano conquista il successo a Portimao, in Portogallo. Una gioia da condividere con quanti l’hanno resa possibile: “La qualifica non è andata benissimo. Poi in finale eravamo la -spiega dopo la gara- e alla fine l’abbiamo portata a casa, andava tutto bene. In prefinale e in superhit mandava un pelino e poi l’abbiamo messo a punto. Devo ringraziare tutto il team senza di loro non ci sarei riuscito. Negli ultimi giri, preservavo il motore e controllavo gli avversari dietro e poi è arrivata la vittoria” conclude il neodel. La Kz è la massima espressione del