Italia-Israele Daniel Maldini | L’esordio un’emozione forte Lo dedico alla famiglia

"L'emozione è forte, sono contento di essere entrato e che la partita sia andata bene. La gara è sempre stata in controllo fino al loro gol, poi siamo stati bravi a tenere botta". Lo ha detto Daniel Maldini a Rai Sport dopo L'esordio in azzurro nella vittoria dell'Italia per 4-1 su Israele in Nations League. "Spero di portare un po' di qualità, ma di qualità ce n'è già tanta – aggiunge il figlio d'arte, che ha debuttato sotto gli occhi di papà Paolo, presente sugli spalti ad Udine -. Mio padre e mia madre in tribuna? Sono contento che siano venuti, dopo ci sentiremo e avremo modo di parlare. dedico L'esordio alla famiglia, agli amici e a chi mi vuole bene".

