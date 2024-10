Italia-Israele 4-1 LIVE: POKER degli azzurri con doppietta di Di Lorenzo (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Udine, il match valido per la quarta giornata di Nations League tra Italia e Israele: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Italia-Israele, valevole per la quarta giornata di Nations League. Italia Israele LIVE CRONACA DEL MATCH 78? POKER DELL’Italia: Daniel Maldini per Udogie che riesce a Calcionews24.com - Italia-Israele 4-1 LIVE: POKER degli azzurri con doppietta di Di Lorenzo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Udine, il match valido per la quarta giornata di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partitaÂ, valevole per la quarta giornata di Nations League.CRONACA DEL MATCH 78?DELL’: Daniel Maldini per Udogie che riesce a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA Nations League - Italia-Israele 4-1 | Doppietta di Di Lorenzo LIVE - it. CT. Spalletti ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Madmon, Abu Fani, Haziza; Kanichowsky, Gloch; Baribo. it vi offre la cronaca del match del ‘Bluenergy Stadium – Stadio Friuli’ di Udine. Si chiude la settimana degli impegni delle Nazionali con la quarta giornata della Nations League che vede l’Italia ospitare Israele Quarta giornata della fase a gironi per la ... (Calciomercato.it)

Italia-Israele 4-1 LIVE : doppietta di Di Lorenzo! Esordio per Daniel Maldini - Italia-Isreale 2-1 41` Retegui (It)(rig.), 55 Di Lorenzo (It), 67` Abu Fani (Is), 73` Frattesi (It), 80` Di Lorenzo (It) CRONACA 80` GOL - Ma... (Calciomercato.com)

LIVE Italia-Israele 4-1 - Nations League calcio in DIRETTA : doppietta per Di Lorenzo! - 20. 48? Subito fuori Fagioli, dentro Ricci per l’Italia. Shimon 19. 39 Ricordiamo che lo stadio di Udine è totalmente blindato. Sono sei i precedenti tra le due nazionali, con l’ultimo incontro risalente al 9 settembre a Budapest, in cui gli Azzurri si sono imposti 2-1 nell’andata della Nations League grazie ai gol di Frattesi e Kean. (Oasport.it)