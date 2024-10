Inchiesta ultras Inter e Milan, carte all’Antimafia! Nuovi sviluppi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutte le carte dell’indagine legata all’Inchiesta ultras di Inter e Milan sono appena arrivate alla Commissione Antimafia. MOSSA – L’Inchiesta ultras di Inter e Milan non si placa e dopo gli Interrogatori dei 19 arrestati, la Procura di Milano sta sentendo adesso le due società e i rispettivi tesserati. Si tratta ovviamente di parti lese e testimoni dei fatti, su cui non vige alcun capo di imputazione. Dopo aver ascoltato Simone Inzaghi e Javier Zanetti, gli inquirenti nei prossimi giorni dovrebbero sentire pure altri testimoni: dagli Interisti Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu al capitano del Milan Davide Calabria. Da capire quando ci saranno le loro audizioni. Intanto, si aprono Nuovi scenari sull’Inchiesta, con le carte delle indagini, scrive Sport Mediaset, che sono appena arrivate alla Commissione Antimafia. Inter-news.it - Inchiesta ultras Inter e Milan, carte all’Antimafia! Nuovi sviluppi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutte ledell’indagine legata all’disono appena arrivate alla Commissione Antimafia. MOSSA – L’dinon si placa e dopo glirogatori dei 19 arrestati, la Procura dio sta sentendo adesso le due società e i rispettivi tesserati. Si tratta ovviamente di parti lese e testimoni dei fatti, su cui non vige alcun capo di imputazione. Dopo aver ascoltato Simone Inzaghi e Javier Zanetti, gli inquirenti nei prossimi giorni dovrebbero sentire pure altri testimoni: dagliisti Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu al capitano delDavide Calabria. Da capire quando ci saranno le loro audizioni. Intanto, si apronoscenari sull’, con ledelle indagini, scrive Sport Mediaset, che sono appena arrivate alla Commissione Antimafia.

