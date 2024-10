Il Principe George sogna di fare il pizzaiolo da grande! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non ci crederete mai ma secondo le recenti indiscrezioni il Principe George da grande sogna di fare il pizzaiolo L'articolo Il Principe George sogna di fare il pizzaiolo da grande! proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Il Principe George sogna di fare il pizzaiolo da grande! Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non ci crederete mai ma secondo le recenti indiscrezioni ildadiilL'articolo Ildiilda! proviene da Novella 2000.

Il principe George che da grande sogna di diventare pizzaiolo - Destinato al trono del Regno Unito, il primogenito di William e Kate ama la pizza e avrebbe confessato il suo sogno: fare la pizza in un forno a legna. (Vanityfair.it)

Gli hobby fuori dal comune del Principe George - In quanto tale, il principino undicenne conduce, sicuramente, una vita diversa rispetto a molti suoi coetanei. Con queste premesse, la Gran Bretagna potrebbe aspettarsi di avere un futuro re (dopo Carlo III e il Principe William, ovviamente) particolarmente avventuroso e intraprendente. E come i suoi antenati, anche il secondo erede al trono inglese non disdegna il pilotaggio. (Velvetmag.it)

Un principe chef - il sogno di George : “Re tra i fornelli prima che sul trono” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Prima di essere incoronato re, il principe George vorrebbe fare lo chef anziché prestare servizio, come da tradizione, nelle forze armate. Lo ha dichiarato il proprietario di un ristorante nel Norfolk, dopo che il primogenito di William e Kate ha visitato assieme alla madre e ad altre persone ... (Webmagazine24.it)