I dati sugli incidenti stradali del 2023, 456 vittime al giorno sulle strade italiane (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo il rapporto Aci-Istat, sono 13 le province con il maggior numero di vittime della strada. Lazio la regione maglia nera, in aumento anche Venezia e Bologna. I costi sociali stimati in 18 miliardi (1 punto di Pil) Quotidiano.net - I dati sugli incidenti stradali del 2023, 456 vittime al giorno sulle strade italiane Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo il rapporto Aci-Istat, sono 13 le province con il maggior numero didella strada. Lazio la regione maglia nera, in aumento anche Venezia e Bologna. I costi sociali stimati in 18 miliardi (1 punto di Pil)

Libano - drone di Hezbollah su base israeliana di Binyaminia : 4 soldati morti. L’Idf bombarda ospedale a Gaza : “Almeno 4 vittime e 70 feriti” - L'articolo Libano, drone di Hezbollah su base israeliana di Binyaminia: 4 soldati morti. L’Idf bombarda ospedale a Gaza: “Almeno 4 vittime e 70 feriti” proviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano.it)

Migliaia di soldati nordcoreani in Ucraina al fianco della Russia. E tra loro ci sono già diverse vittime - Il mistero attorno ai soldati nordcoreani “Non è chiara l’entità del raggruppamento di forze nordcoreane che la Russia potrebbe schierare in prima linea o che potrebbe liberare le forze russe lungo il confine”, secondo Isw: “Ma questi scenari potrebbero anche favorire un invio maggiore di personale russo nelle operazioni offensive prioritarie in Ucraina e prolungare il culmine dell’operazione ... (Secoloditalia.it)