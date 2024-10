Giornata della Salute a Baronissi: 500 visite gratuite in un giorno (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è svolta a Baronissi la Giornata della Salute, promossa dall'Associazione Ippocrate e dall'Humanitas Salerno, con il patrocinio del Comune. L'iniziativa ha offerto oltre 500 visite mediche gratuite grazie a otto ambulatori mobili specialistici messi a disposizione dall'Humanitas.Le visite Salernotoday.it - Giornata della Salute a Baronissi: 500 visite gratuite in un giorno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è svolta ala, promossa dall'Associazione Ippocrate e dall'Humanitas Salerno, con il patrocinio del Comune. L'iniziativa ha offerto oltre 500medichegrazie a otto ambulatori mobili specialistici messi a disposizione dall'Humanitas.Le

Baronissi - il 13 ottobre la giornata della prevenzione : camper della salute e visite mediche gratuite - Ringraziamo l’Humanitas e il presidente Roberto Schiavone per aver messo a disposizione uomini e mezzi, l’amministrazione comunale per la concessione degli spazi. E ancora sono previste visite delle patologie del cavo orale, screening osteopatico, esami clinici urologici, consulti con psicologo e nutrizionista. (Anteprima24.it)