Germania-Olanda, finisce male per Dumfries e de Vrij. Sconfitta (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Olanda perde contro la Germania con il risultato di 1-0. La squadra di Ronald Koeman chiude senza vittorie la sosta nazionali, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij in campo. TITOLARI – L’Olanda perde con la Germania per 1-0. Altra serata storta per Ronald Koeman e i suoi, che escono da queste due partite senza nemmeno una vittoria. Il pari con l’Ungheria è stato deludente, altrettanto deludente la prestazione odierna in UEFA Nations League. Zero tiri in porta in novanta minuti di gioco, dodici conclusioni subite ed il gol decisivo al minuto 63 di Jamie Leweling, calciatore dello Stoccarda all’esordio in nazionale. Stefan de Vrij e Denzel Dumfries hanno giocato entrambi dal primo minuto e non sono stati neanche sostituiti. Inter-news.it - Germania-Olanda, finisce male per Dumfries e de Vrij. Sconfitta Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’perde contro lacon il risultato di 1-0. La squadra di Ronald Koeman chiude senza vittorie la sosta nazionali, Denzele Stefan dein campo. TITOLARI – L’perde con laper 1-0. Altra serata storta per Ronald Koeman e i suoi, che escono da queste due partite senza nemmeno una vittoria. Il pari con l’Ungheria è stato deludente, altrettanto deludente la prestazione odierna in UEFA Nations League. Zero tiri in porta in novanta minuti di gioco, dodici conclusioni subite ed il gol decisivo al minuto 63 di Jamie Leweling, calciatore dello Stoccarda all’esordio in nazionale. Stefan dee Denzelhanno giocato entrambi dal primo minuto e non sono stati neanche sostituiti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League 2024/2025 : la Germania passa in Bosnia - Dumfries evita ko Olanda in Ungheria - E il formidabile attaccante dello Stoccarda, prossima avversaria della Juventus in Champions League, non si ferma, perché firma anche il raddoppio sei minuti dopo. Nel calderone della Mannschaft anche due gol annullati per fuorigioco, il secondo dopo intervento del Var. Nelle sfide di Lega B, una doppietta di Chory vale la vittoria per 2-0 della Repubblica Ceca sull’Albania, mentre la Turchia ... (Sportface.it)

Dumfries in gol vale un punto per l’Olanda : bel pari con la Germania - A inizio ripresa il pari di Dumfries, bravo a seguire l’azione e il passaggio di Brian Brobbey. A seguire il possibile grave infortunio a Nathan Aké, uscito in barella. IN GOL – Fra Olanda e Germania è un pareggio per 2-2 dove a decidere è Denzel Dumfries. Bastano novantanove minuti all’Olanda per sbloccarla, con filtrante di Ryan Gravenberch a tagliare fuori la difesa tedesca per l’inserimento ... (Inter-news.it)

Nations League : Olanda-Germania 2-2 - in gol Reijnders e Dumfries. Doppietta di Kane - Si chiude la seconda giornata di Nations League. Spicca la sfida tra Olanda e Germania, appaiate in testa al gruppo 3 della Lega A dopo aver... (Calciomercato.com)