Francis Ford Coppola riceve le chiavi di Cinecittà

A Cinecittà un'intera giornata dedicata a Francis Ford Coppola, che si appresta a presentare la sua ultima opera 'Megalopolis' al pubblico italiano. Il grandissimo regista italo-americano è stato infatti protagonista di uno speciale omaggio voluto dal Ministero della Cultura e da Cinecittà per celebrare la sua carriera straordinaria, che ha consegnato titoli iscritti nell'immaginario degli spettatori di tutto il mondo. Coppola ha mantenuto un confronto amorevole e costante con il nostro cinema, una delle radici della sua ispirazione, e con gli stessi Studi di Cinecittà, che ha sempre considerato un luogo simbolico del cinema, e dove ha anche lavorato per il suo 'Il Padrino Parte III'.

Francis Ford Coppola : «La democrazia negli Usa è a grandissimo rischio» - Negli ultimi mesi diverse celebrità hanno annunciato il proprio endorsement a Kamala Harris, parlando del rischio che secondo loro Donald Trump rappresenta per la democrazia americana. Nel pomeriggio ci sarà la pre-apertura della Festa di Roma e di Alice nella Città con un discorso di Coppola sul palco prima della proiezione del suo nuovo film Megalopolis. (Lettera43.it)

Francis Ford Coppola a Domenica In : “Megalopolis? Ogni volta che mi accingevo a fare questo film succedeva qualcosa di tremendo”. Poi rivela : “Presto dovrò indebitarmi di nuovo” - L’occasione è ghiotta per presentare e spingere un film che faticherà assai ad essere visto, quel Megalopolis croce e delizia di un cineasta che ha fatto la storia del cinema tra gli anni settanta e ottanta e che da almeno trent’anni fatica a ritrovare spazio, spirito e soprattutto denari per produrre nuovi suoi film. (Ilfattoquotidiano.it)

Francis Ford Coppola alla ricerca della felicità - Cinecittà gli intitola un viale : “Un sogno - per me era la vera Hollywood” - Coppola e l’importanza di “vivere in un mondo felice” Coppola, che ha raccontato di aver «cominciato come regista teatrale, poi mi sono innamorato del cinema e posso dire che quest’ultimo ha segnato la mia vita ma non solo i miei film, parlo del Cinema con l’articolo determinativo, perché io amo il lavoro di tutti i miei colleghi», si è lasciato andare anche a una riflessione: «Quel che mi ... (Secoloditalia.it)