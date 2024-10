Era una promessa del cinema italiano. Oggi è il re delle cornetterie notturne a Torino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ve lo ricordate Nicola di Io speriamo che me la cavo? Se la risposta è “no” forse siete troppo giovani e dovete recuperare uno dei film cult degli Anni ’90. Diretta da Lina Wertmuller, la pellicola racconta la storia di un professore ligure, interpretato da Paolo Villaggio, che viene trasferito Europa.today.it - Era una promessa del cinema italiano. Oggi è il re delle cornetterie notturne a Torino Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ve lo ricordate Nicola di Io speriamo che me la cavo? Se la risposta è “no” forse siete troppo giovani e dovete recuperare uno dei film cult degli Anni ’90. Diretta da Lina Wertmuller, la pellicola racconta la storia di un professore ligure, interpretato da Paolo Villaggio, che viene trasferito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guida TV Sky Cinema e NOW : La terra promessa - Lunedi 12 Agosto 2024 - In questo episodio, un omicidio porta Tiziana e Beppe a trasferirsi da. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, trovi "I delitti del BarLume - Indovina chi?", il diciannovesimo film della produzione Sky Original. . Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) c'è una selezione di film che promette di soddisfare ogni gusto. (Digital-news.it)