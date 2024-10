Dopo il caso Puff Daddy, ecco i racconti delle violenze di Kanye West: la storia di Lauren Pisciotta, drogata, violentata e offerta agli amici (Di lunedì 14 ottobre 2024) La denuncia per violenza sessuale da parte dell’ex assistente Kanye West in realtà l’ha ricevuta ben prima che scoppiasse lo scandalo Puff Daddy, il cosiddetto #metoo della musica, ma non si può dire che i due fatti non siano in qualche modo collegati. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail infatti la violenza sessuale della quale si sarebbe reso protagonista Ye (così legalmente ha cambiato il suo nome Kanye West dall’ottobre del 2021) sarebbe avvenuta proprio ad un party di Sean Combs (così all’anagrafe Puff Daddy, per gli amici Diddy) organizzato durante una sessione di registrazioni nel suo studio di Santa Monica. In realtà ai tempi della violenza Lauren Pisciotta, questo il nome dell’ex assistente, non lavorava ancora per Ye ma era semplicemente una creator su OnlyFans che accompagnava alla festa un musicista. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) La denuncia per violenza sessuale da parte dell’ex assistentein realtà l’ha ricevuta ben prima che scoppiasse lo scandalo, il cosiddetto #metoo della musica, ma non si può dire che i due fatti non siano in qualche modo collegati. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail infatti la violenza sessuale della quale si sarebbe reso protagonista Ye (così legalmente ha cambiato il suo nomedall’ottobre del 2021) sarebbe avvenuta proprio ad un party di Sean Combs (così all’anagrafe, per gliDiddy) organizzato durante una sessione di registrazioni nel suo studio di Santa Monica. In realtà ai tempi della violenza, questo il nome dell’ex assistente, non lavorava ancora per Ye ma era semplicemente una creator su OnlyFans che accompagnava alla festa un musicista.

Dopo il caso Puff Daddy - ecco i racconti delle violenze di Kanye West : la storia di Lauren Pisciotta - drogata - violentata e offerta agli amici - La notte dei tweet razzisti La denuncia di Lauren Pisciotta fornisce una dettagliata spiegazione riguardo la notte in cui su Twitter Kanye West si è lasciato andare a commenti di natura smaccatamente razzista e antisemita. Niente di nuovo, sempre secondo la denuncia «chiedeva spesso ai dipendenti e agli ospiti di rivelare la loro religione praticante e, a seconda della loro risposta, ... (Open.online)

Kanye West nell’occhio del ciclone - nuove accuse di violenze dall’ex assistente Lauren Pisciotta : “Tutto è successo durante una festa di Puff Daddy” - Tempo dopo prima che West licenziasse la Pisciotta le ha confessato che qualcosa sarebbe successo, dopo che aveva bevuto quella sera. Ma io non riuscivo a ricordare e non ero a conoscenza se fosse accaduta l’aggressione sessuale a me o al mio ex cliente. Comincia ad emergere qualche dettaglio in più sulle accuse mosse contro Kanye West “per violazione del contratto lavorativo, molestie ... (Ilfattoquotidiano.it)