"Ti devo fare un'imbasciata: dieci giorni al massimo e te ne devi andare da lì. Questo è solo un avviso". È con queste parole che sono iniziate le minacce nei confronti di una giovane Coppia, genitori di una neonata, per non aver pagato i canoni d'affitto. A questo primo avvertimento sono seguiti atti intimidatori, tra cui L'articolo Coppia con neonata non paga l'affitto, proprietario si rivolge ai Casalesi: auto incendiata e tagliati i cavi elettrici

