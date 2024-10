Carta del docente 2024 al via, confermati 500 euro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da oggi, lunedì 14 ottobre, i docenti di ruolo tornano protagonisti con il rinnovo della Carta del docente, un’iniziativa che stanzia 500 euro per ogni insegnante. Un’opportunità concreta per sostenere la formazione continua e l’aggiornamento, strumenti indispensabili per chi opera nel mondo dell’istruzione. Solitamente disponibile a settembre, il borsellino elettronico sarà accessibile solo a partire da oggi. Questo ritardo ha generato disappunto tra i docenti di ruolo che, pronti a sfruttare i fondi per il loro aggiornamento professionale, si sono trovati bloccati dall’inattività del sistema. Come ottenere la Carta docente 2024 con un click Gli insegnanti potranno generare i loro voucher attraverso il portale dedicato, che torna operativo dopo un necessario aggiornamento tecnico. Quifinanza.it - Carta del docente 2024 al via, confermati 500 euro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da oggi, lunedì 14 ottobre, i docenti di ruolo tornano protagonisti con il rinnovo delladel, un’iniziativa che stanzia 500per ogni insegnante. Un’opportunità concreta per sostenere la formazione continua e l’aggiornamento, strumenti indispensabili per chi opera nel mondo dell’istruzione. Solitamente disponibile a settembre, il borsellino elettronico sarà accessibile solo a partire da oggi. Questo ritardo ha generato disappunto tra i docenti di ruolo che, pronti a sfruttare i fondi per il loro aggiornamento professionale, si sono trovati bloccati dall’inattività del sistema. Come ottenere lacon un click Gli insegnanti potranno generare i loro voucher attraverso il portale dedicato, che torna operativo dopo un necessario aggiornamento tecnico.

