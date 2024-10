Capezzone | Spalletti Kefiah azzurra

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) No, caro Luciano, spiace doverle dire che non ci siamo proprio, e che il suo passo falso di ieri è stato davvero sgradevole. Come sa, qui a Libero la stimiamo e spesso le nostre pagine sportive hanno convintamente e giustamente elogiato le sue scelte tecnico-tattiche. Ma la sua sparata di ieri non corrisponde affatto a quelli che lei ama definire i “giusti comportamenti”. Intanto, perché non tocca all'allenatore della Nazionale di calcio fare comizi. Per carità, il diritto di parola è sacro, e ciascuno deve sempre essere liberissimo di dire la sua opinione. Ma, se uno fa il commissario tecnico della Nazionale, dovrebbe avvertire più di altri un'esigenza di riserbo, di autodisciplina anche verbale, di rispetto speciale di ogni altra opinione.