Avellino, gli ultras diserteranno la trasferta con la Juventus Next Gen: “No alle squadre B” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli ultras dell‘Avellino salteranno la prossima trasferta contro la Juventus Next Gen in Serie C, in programma domenica 20 ottobre alle 15:00. La tifoseria organizzata del ‘Partenio’ ha diramato un comunicato, nel quale spiega le ragioni dell’assenza a Biella: “Le squadre B. L’ultima grande trovata dei signori del calcio Un calcio in cui più passano gli anni e sempre meno ci riconosciamo. Queste ‘succursali’ di grandi club sono una schifezza, giocano in stadi praticamente vuoti, senza tifosi; però generano plusvalenze e permettono di fare giochetti con le fatturazioni che fanno gola. Tutto a discapito di società storiche, piazze importanti sia da un punto di vista sportivo che ultras. Alla luce di ciò la Curva Sud Avellino e i gruppi organizzati diserteranno la trasferta di domenica 20 ottobre a Biella, contro la Juventus Next Gen. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Glidell‘salteranno la prossimacontro laGen in Serie C, in programma domenica 20 ottobre15:00. La tifoseria organizzata del ‘Partenio’ ha diramato un comunicato, nel quale spiega le ragioni dell’assenza a Biella: “LeB. L’ultima grande trovata dei signori del calcio Un calcio in cui più passano gli anni e sempre meno ci riconosciamo. Queste ‘succursali’ di grandi club sono una schifezza, giocano in stadi praticamente vuoti, senza tifosi; però generano plusvalenze e permettono di fare giochetti con le fatturazioni che fanno gola. Tutto a discapito di società storiche, piazze importanti sia da un punto di vista sportivo che. Alla luce di ciò la Curva Sude i gruppi organizzatiladi domenica 20 ottobre a Biella, contro laGen.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il pullman di "gente giusta" - il doppiofondo e la telefonata tra ultras rivali : come si organizzano le botte in trasferta - Un doppiofondo nel pullman, preparato per "mettere le armi dentro". A bordo "gente giusta", cioè pronta a fare a botte se necessario. E la telefonata tra i capi ultras rivali per darsi appuntamento, come due amici che devono vedersi al bar, ma non per bere qualcosa insieme, bensì per menarsi... (Milanotoday.it)

Ultras - Napoli sotto osservazione. A rischio la trasferta di Empoli (Repubblica) - Di questo dobbiamo essere felici ». 000,00: alla Società Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. (Ilnapolista.it)

Juventus-Napoli - gli ultras partenopei contro lo stop alla trasferta “La vostra prevenzione è discriminazione” - Quando c’è da ‘pagare’ lo facciamo sempre con estrema consapevolezza come d’altronde il nostro ideale impone. The post Juventus-Napoli, gli ultras partenopei contro lo stop alla trasferta “La vostra prevenzione è discriminazione” appeared first on SportFace. Incapaci ed inetti, siete voi la rovina del calcio”. (Sportface.it)