Alle pmi italiane mancano 828mila addetti ‘green’

IN ITALIA cresce la spinta verso le fonti rinnovabili e la transizione verde, eppure le Pmi impegnate a ridurre l'impatto delle proprie attività fanno fatica a trovare personale qualificato: mancano infatti oltre 828 mila e 300 lavoratori, il 51,9% del totale della manodopera richiesta con caratteristiche 'green'. Stando alla rilevazione di Confartigianato Imprese, il fabbisogno di personale con competenze green è più alto proprio tra le piccole imprese: riguarda il 45,8% dei lavoratori richiesti, oltre dieci punti in più rispetto al 35% delle imprese medio-grandi. Nel 2023, nello specifico, i piccoli imprenditori non sono riusciti a trovare quasi la metà dell'oltre un milione e 600 mila lavoratori esperti di risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale di cui prevedevano l'assunzione.

