Usa: il caso P. Diddy, tra porcherie vere e deliri complottisti

Nelle ultime settimane, vi sarà capitato di sentire il nome di P. Diddy arrestato per una serie di accuse federali, tra cui traffico sessuale

Caso Puff Diddy : le ultime novità dal caso - Per molti verrà richiesto l’ergastolo, per altri si arriverà a una pena massima di 20 anni. Leggi anche: Inizia oggi il processo a Puff Diddy: cosa rischia “Dopo aver parlato di lavoro mi dicevano che faceva caldo e che dovevo togliermi i vestiti. – ha raccontato – Dicevano cose come ‘dai! Siamo solo noi, siamo solo amici, vediamo come stai‘. (361magazine.com)

Beyoncé e Jay Z si scagliano contro le accuse di violenza e abusi per il caso Diddy - Dopo le affermazioni della cantante Jaguar Wright che accusavano anche Beyoncé e Jay Z nell'intervista a Uncensored di Piers Morgan, il giornalista è stato costretto a scusarsi dopo l'intervento degli avvocati della coppia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Beyoncé e Jay Z reagiscono alle accuse sul caso di Diddy - Morgan ha aggiunto che non è sua abitudine modificare le interviste, ma che questa volta lo farà. La settimana scorsa la cantante Jaguar Wright è stata ospite del famosissimo conduttore Piers Morgan e nel suo programma Uncensored ha mosso pesantissime accuse contro Diddy, ma anche contro Jay Z e Beyoncé: “Lui è un mostro, anche più di Diddy, così come la moglie. (Biccy.it)