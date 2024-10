Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024: un imprevisto rovina l’inaugurazione del parco, Damiano pronto alla sfida finale vs Torrente (Di domenica 13 ottobre 2024) Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 14 al 18 ottobre 2024 ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci sarà l’inaugurazione del parco archeologico. L’evento sarà interrotto a sorpresa da un arrivo imprevisto, che rovinerà la festa e scatenerà la gelosia di Valeria. Nel frattempo sembrerà avvicinarsi il momento della sfida finale tra Damiano e il boss Torrente, e Viola non potrà evitare di cedere all’ansia. anticipazioni Un Posto al Sole: qualcosa va storto nell’inaugurazione del parco archeologico Nei prossimi episodi Upas assisteremo agli ultimi preparativi per la festa di inaugurazione del parco archeologico. Superguidatv.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024: un imprevisto rovina l’inaugurazione del parco, Damiano pronto alla sfida finale vs Torrente Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ledi Unaldal 14 al 18ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci saràdelarcheologico. L’evento sarà interrotto a sorpresa da un arrivo, che rovinerà la festa e scatenerà la gelosia di Valeria. Nel frattempo sembrerà avvicinarsi il momento dellatrae il boss, e Viola non potrà evitare di cedere all’ansia.Unal: qualcosa va storto neldelarcheologico Nei prossimi episodi Upas assisteremo agli ultimi preparativi per la festa di inaugurazione delarcheologico.

