Tragedia al ritorno da Potenza: tifoso del Foggia morto in un incidente stradale

Bruttissimo incidente stradale sulla strada del ritorno dalla trasferta in Basilicata per tre tifosi del Foggia. Il veicolo a bordo del quale viaggiavano è finito fuori strada in prossimità di una curva all'uscita di Potenza est del raccordo autostradale, non è chiaro se in maniera autonoma o

