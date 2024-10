Tpi.it - Sempre al tuo fianco: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)al tuo: leQuesta sera, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda ladial tuo, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatoriProtezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Sara resterà delusa dalla freddezza di Renato e deciderà di partire per Stromboli insieme a Marina, così da poter monitorare i lavori sui sensori del vulcano. Durante il soggiorno sull’isola, però, la donna finirà per lasciarsi andare con Massimo: i due finiranno a letto insieme, anche se il giorno dopo la donna se ne pentirà amaramente e farà i conti con i sensi di colpa.